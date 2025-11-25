Mizgin'in yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mizgin Ertekin'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. İşte yürek yakan cümleler...
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda yaşanan olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin Ertekin (20), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı.
GENÇ KIZ İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ
İHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedildi.
OLAY ANINDA ARKADAŞIYLA KONUŞUYORMUŞ
Ertekin'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı, olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu ve arkadaşının lavaboya gittiği, ardından pencereye yöneldikten sonra kendisini aşağıya attığı ileri sürüldü.
PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Mizgin Ertekin'in ölmeden bir gün önce, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.