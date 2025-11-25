Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mizgin Ertekin'in yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Mizgin'in yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı!

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde kız öğrenci yurdunun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mizgin Ertekin'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. İşte yürek yakan cümleler...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:17 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mizgin'in yürek yakan paylaşımı ortaya çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda yaşanan olayda, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzellik Bölümü öğrencisi Mizgin Ertekin (20), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek ağır yaralanmıştı.

        GENÇ KIZ İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olan Mizgin Ertekin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'da defnedildi.

        OLAY ANINDA ARKADAŞIYLA KONUŞUYORMUŞ

        Ertekin'in son dönemde psikolojik sorunlar yaşadığı, olay sırasında arkadaşıyla konuştuğu ve arkadaşının lavaboya gittiği, ardından pencereye yöneldikten sonra kendisini aşağıya attığı ileri sürüldü.

        PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

        Mizgin Ertekin'in ölmeden bir gün önce, "Uğruna savaşılacak bir kadın değilmişim. Çiçek de alınmaz bana, bir çiçek konulur mezarıma, o da bana kokmaz" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mizgin Ertekin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var!
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        Nefes kesen maçta kazanan Trabzonspor!
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?