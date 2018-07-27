Mlada Boleslav - Sigma Olomouc maç önü

Mlada Boleslav ve Sigma Olomouc, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Ev sahibi Mlada Boleslav, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sigma Olomouc, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 206. İddaa'da Mlada Boleslav kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Sigma Olomouc kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Mlada Boleslav son haftadaki Bohemians 1905 müsabasında 1-2 yenildi.

Sigma Olomouc ise Tescoma Zlin maçında 2-0 kazandı.

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