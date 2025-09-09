Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol MLS, Luis Suarez'i tükürme olayı nedeniyle 3 lig maçından men etti - Futbol Haberleri

        MLS, Luis Suarez'i tükürme olayı nedeniyle 3 lig maçından men etti

        MLS, Luis Suarez'i tükürme olayı nedeniyle 3 lig maçından men etti. Uruguaylı futbolcu, kariyerinde daha önce ırkçılık ve ısırık nedeniyle de men cezası almıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 00:11 Güncelleme: 09.09.2025 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Luis Suarez'e tükürme olayı nedeniyle ceza!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS), Inter Miami'nin Uruguaylı forveti Luis Suarez'in 31 Ağustos'ta Seattle Sounders ile oynanan Lig Kupası finalindeki tükürme olayı nedeniyle 3 lig maçından men edildiğini duyurdu.

        MLS'ten yapılan açıklamada, "MLS, Seattle Sounders ve Inter Miami arasında oynanan 2025 Lig Kupası Finali'nin ardından yaşanan olaylarla ilgili disiplin cezalarını açıkladı. Luis Suarez (Inter Miami), MLS normal sezonunda 3 maçlık men cezası aldı." denildi.

        Inter Miami forveti, MLS'de 13 Eylül'deki Charlotte FC, 16 Eylül'deki Seattle Sounders ve 20 Eylül'deki DC United maçlarını kaçıracak.

        MLS kararı, Lig Kupası Disiplin Komitesinin Suarez'in son düdükten sonraki davranışları nedeniyle Lig Kupası'ndan 6 maç men cezası almasının ardından geldi.

        Böylece Suarez, MLS'de 3, Lig Kupası'ndaki 6 maçtan men edilmiş oldu.

        Inter Miami, Lig Kupası finalinde Sounders'a 3-0 yenildikten sonra Suarez, sahada rakip takımın teknik ekibinden bir kişiye tükürmüştü.

        Suarez, 2011 yılında Liverpool'da oynarken Manchester United'ın defans oyuncusu Patrice Evra'ya ırkçı hakarette bulunduğu gerekçesiyle sekiz maç men cezası almıştı. Forvet oyuncusu, Ajax, Liverpool ve Uruguay formaları giydiği dönemde üç ayrı ısırma olayından dolayı ceza almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Özek'ten transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        Andre Onana, Trabzonspor için geliyor!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?