MLS, Luis Suarez'i tükürme olayı nedeniyle 3 lig maçından men etti MLS, Luis Suarez'i tükürme olayı nedeniyle 3 lig maçından men etti. Uruguaylı futbolcu, kariyerinde daha önce ırkçılık ve ısırık nedeniyle de men cezası almıştı.

Anadolu Ajansı Giriş: 09.09.2025 - 00:11 Güncelleme: 09.09.2025 - 00:11 facebook

