MOBİSAD-IMEX 2026 öncesi sektörün paydaşları aynı masada buluştu

Türkiye’nin mobil iletişim araçları ve bilgi teknolojileri sektörlerini temsil eden en güçlü sivil toplum kuruluşlarından MOBİSAD ve Marmara Fuarcılık iş birliğinde, 7-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek MOBİSAD-IMEX Fuarı öncesinde iş ortakları ve sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.

Marmara Fuarcılık ve MOBİSAD ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, fuarın bu yılki hedefleri, uluslararası büyüme stratejisi ve sektörün geleceğine yönelik beklentiler ele alınırken, katılımcılarla iş birliği fırsatları ve yeni dönem vizyonu paylaşıldı.

MOBİSAD-IMEX, SEKTÖRÜ TEK ÇATI ALTINDA BULUŞTURACAK

Yeni teknolojiler ve tüketici elektroniği alanlarının en kapsamlı buluşması olarak öne çıkan Mobil İletişim, Tüketici Elektroniği ve Yeni Teknolojiler Fuarı MOBİSAD-IMEX, mobil iletişimden tüketici elektroniğine, mobil aksesuarlardan oyun teknolojilerine, yapay zeka çözümlerinden yeni nesil dijital teknolojilere kadar geniş bir ekosistemi aynı platformda buluşturacak. Bu yıl altıncı kez düzenlenecek fuar, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelecek üreticiler, distribütörler, teknoloji şirketleri, yatırımcılar ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

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Bu yıl fuarda ayrıca Beykoz Üniversitesi iş birliğiyle ICAIS Yapay Zeka Konferansı da gerçekleştirilecek. Konferansta 100'den fazla akademisyen ile 50'den fazla bilimsel çalışmayla teknoloji dünyasının önemli isimleri bir araya gelecek.

7-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek MOBİSAD-IMEX 2026'nın, bu yıl da sektörün en önemli buluşmalarından biri olması bekleniyor.

TURNACI: “MOBİSAD-IMEX, KÜRESEL İŞ BİRLİKLERİNİN MERKEZİ OLACAK”

MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, MOBİSAD-IMEX’in her yıl daha da güçlenen yapısıyla sektörün en önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirterek, “MOBİSAD-IMEX’i sektörümüzün geleceğini şekillendiren stratejik bir platform olarak görüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından ve 40’tan fazla ülkeden gelen on binlerce profesyonelin katılımıyla MOBİSAD-IMEX, bölgesel bir ticaret platformunun ötesine geçerek uluslararası ölçekte güçlü bir etkileşim alanı oluşturuyor. Bu yıl da uluslararası katılımı artırmayı, Türkiye’nin teknoloji, mobil iletişim ve tüketici elektroniği alanındaki gücünü küresel ölçekte daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz. MOBİSAD-IMEX Fuarımızla, yeni iş birliklerinin kurulmasına, bilgi paylaşımına ve sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan güçlü bir ekosistem oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

BAYRAM: “BU YIL DAHA GÜÇLÜ BİR KATILIM BEKLİYORUZ”

Marmara Fuarcılık Genel Müdürü Ferhat Bayram ise MOBİSAD-IMEX’in yıllar içerisinde bölgenin de önemli teknoloji ve elektronik buluşmalarından biri haline geldiğini belirterek, “Bu yıl altıncısını düzenleyeceğimiz MOBİSAD-IMEX’te katılımcılarımıza yeni iş bağlantıları kurabilecekleri, ihracat fırsatlarını geliştirebilecekleri ve sektörün geleceğine yön veren paydaşlarla bir araya gelebilecekleri güçlü bir ticaret platformu sunuyoruz. Mobil iletişim, mobil elektronik, tüketici elektroniği ve yeni nesil teknolojileri aynı çatı altında buluşturan yapımızla hem yerli hem de uluslararası katılımcılar için yüksek katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu yıl artan uluslararası ilgi, konferans programlarımız ve sektörel etkinliklerimizle MOBİSAD-IMEX’in küresel ölçekte etkisini daha da artıracağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

7-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek Mobil İletişim, Tüketici Elektroniği ve Yeni Teknolojiler Fuarı MOBİSAD-IMEX 2026'nın, bu yıl da sektörün en önemli buluşmalarından biri olması bekleniyor.