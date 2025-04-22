Moda Sahnesi'nde 'Yaralarım Aşktandır'

Yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği, İran şiirinin isyankâr sesi Füruğ Ferruhzad’ın nefesini tiyatro sahnesine taşıyan 'Yaralarım Aşktandır' adlı oyun 4 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. Nazan Kesal’ın Furuğ Ferruhzad’ı canlandırdığı oyun Moda Sahnesi'nde olacak.

Prodüksiyonunu Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunda aynı iklimde açıp solan hepimizin hikayesi anlatılıyor. Baskı altında yaşayanların, hep eksik bulunanların ve her şeye rağmen yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyenlerin sözünü sahneye taşıyor. Toprağa emanet edilmeyi bekleyen, ölüsüne bile tahammül edilemeyen Füruğ Ferruhzad, kendi arafında ömrünün şiirini yazıyor ve akıldan çıkmayacak sözler fısıldıyor, hepimize cesaret vermeye, “Kuş ölür, sen uçuşu hatırla” demeye geliyor. Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.