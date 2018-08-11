Molde - Brann sahaya çıkıyor

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Molde, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Brann takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Molde 30 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Brann 38 puanda ve 1. sırada. Molde, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Brann, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 696. İddaa'da Molde kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Brann kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Molde önceki hafta Sparta Sarpsborg mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Brann ise Tromsö maçında 2-2 berabere kaldı.

Molde, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Molde, kendi sahasında 23 gol attı, 7 gol yedi.

Brann ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brann, 13 gol atarken 6 gol yedi.

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