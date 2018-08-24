Mönchengladbach - Bayer Leverkusen sahaya çıkıyor

Almanya Bundesliga maçında Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:30. Ev sahibi Mönchengladbach, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bayer Leverkusen, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 130 kodlu maçı oynayanlar; Mönchengladbach galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Bayer Leverkusen galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.
Mönchengladbach son hafta oynanan Bayer Leverkusen maçında 0-1 yenildi.
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach karşılaşmaında 0-1 kazandı.
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