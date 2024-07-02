Montella’dan 3 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçının 11’inde 3 değişiklik yaparak Avusturya karşısında takımı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Samet Akaydin, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu’nun yerlerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü’yü 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden İtalyan teknik adam, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Kaan Ayhan’ı görevlendiren Montella, bu ikilinin önünde Orkun Kökçü’ye şans verdi. İtalyan teknik adam, hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, solunda ise Kenan Yıldız’ı sahaya sürdü. Montella’nın en uçtaki tercihi ise Arda Güler oldu.

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