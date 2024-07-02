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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Montella’dan 3 değişiklik - Futbol Haberleri

        Montella’dan 3 değişiklik

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda saat TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çaldı. Artur Dias'ın yardımcılıklarını ise Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 22:25 Güncelleme: 02.07.2024 - 22:26
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        Montella'dan 3 değişiklik
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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçının 11’inde 3 değişiklik yaparak Avusturya karşısında takımı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Samet Akaydin, Salih Özcan ve Hakan Çalhanoğlu’nun yerlerine Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü’yü 11’de görevlendirdi.

        Kaleyi Mert Günok’a emanet eden İtalyan teknik adam, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Kaan Ayhan’ı görevlendiren Montella, bu ikilinin önünde Orkun Kökçü’ye şans verdi. İtalyan teknik adam, hücum hattının sağında Barış Alper Yılmaz, solunda ise Kenan Yıldız’ı sahaya sürdü. Montella’nın en uçtaki tercihi ise Arda Güler oldu.

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        MİLLİLERE LEİPZİG’DE DA BÜYÜK DESTEK

        Öte yandan milli takıma Leipzig’de de büyük destek vardı. Leipzig’de yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Almanya ve Avrupa’nın başka şehirlerinden gelen Türk vatandaşlar Leipzig Stadyumu’nu doldurdu.

        BAKAN BAK, MİLLİ TAKIMA DESTEK OLDU

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya ile oynadığı mücadeleyi yerinde takip etti. Karşılaşmayı Leipzig Stadyumu’nda izleyen Bakan Bak, milli takıma destek oldu.

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