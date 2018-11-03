Monterrey - Veracruz rakamlar

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Monterrey, 04 Kasım 2018 Pazar günü Veracruz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:06. Maç öncesi Monterrey 23 puanla 6. sırada, Veracruz 9 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Monterrey, son 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Veracruz, geride kalan 4 maçta 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 427 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Monterrey kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Veracruz sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Monterrey önceki hafta Tigres UANL mücadelesinde 2-0 kazandı.

Veracruz, Cruz Azul karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Monterrey, 12 gol attı ve 8 gol yedi.

Veracruz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Veracruz, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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