Montreal Impact - DC United sahaya çıkıyor

ABD MLS maçında Montreal Impact ile DC United, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. Montreal Impact 28 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken DC United 17 puanda ve 21. sırada. Montreal Impact son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. DC United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 427 kodlu maçı oynayanlar; Montreal Impact galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, DC United galibiyet oranı 3.40. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Montreal Impact son haftadaki New England Revolution müsabasında 2-3 yenildi.

DC United ise RB New York karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Montreal Impact, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Montreal Impact, kendi sahasında 19 gol attı, 13 gol yedi.

DC United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. DC United, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ