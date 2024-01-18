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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi - Para Haberleri

        Moody's 17 Türk bankasının görünümünü pozitife çevirdi

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini "durağan"dan "pozitif"e çevirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 08:10 Güncelleme: 18.01.2024 - 08:10
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        17 bankanın görünümünü pozitife çevirdi
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        Moody's Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından Türk bankaları için not değerlendirmesinde bulundu.

        Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'de 17 bankanın not görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği belirtildi.

        Moody's, 12 Ocak'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

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