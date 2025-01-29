Mopaş Marketçilik için gong çaldı! Firma 29 Ocak itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. Hisse fiyatı 35 TL olarak belirlenen firma 'MOPAS' kodu ile 57 milyon 330 bin lot dağıttı ve kişi başına 94 lot verdi. İşte, Mopaş Marketçilik halka arz detayları...