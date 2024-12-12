Mor ve Ötesi akustik performansıyla İş Sanat’taydı

30. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için gün sayan Mor ve Ötesi, İş Sanat için sahneye şarkılarının yeni düzenlemeleri ile çıktı.

“Bazen”, “Eksik”, “Hep Aynı” gibi uzun süredir sahnede seslendirmedikleri şarkılara da repertuvarında yer verdikleri konserde Harun Tekin “Yağmur Teşekkürler” ve “Güneşi Beklerken” şarkıları için piyanonun başına geçti.

“Araf”, “Oyunbozan”, “Re”, “Cambaz”, “Aşk İçinde”, “Küçük Sevgilim”, “Deli” ve “Daha Mutlu Olamam” gibi pek çok sevilen şarkısına seyircilerin de eşlik ettiği 1,5 saatlik konserin sonunda Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Kerem Kabadayı ve Burak Güven uzun süre alkışlandı. REKLAM İş Sanat’ın etkinlik programı 16 Aralık Pazartesi 20.30’da Cahit Külebi’nin şiirlerinin seslendirileceği “Küçük Haberci Bulut” dinletisi ile devam ediyor.