Morrissey ciddi ölüm tehdidi nedeniyle konserlerini iptal etti

İngiliz şarkıcı Morrissey, ölüm tehdidi aldığı için ABD'deki iki konserini iptal etti. 26 yaşındaki bir kişi, geçen hafta bir müzik festivalindeki performansı öncesinde gerçek adı Steven Morrissey olan şarkıcıyı öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Kanada medyası, sanatçıyı tehdit eden kişinin sosyal medya sitesi Bluesky'da şu sözleri paylaştığını yazdı: Steven Patrick Morrissey, gelecek hafta 12 Eylül 2025 akşamı saat 21.00 civarında Ottawa'daki TD Place'de sahne aldığında, mekanda izleyiciler arasında olacağım ve yasa dışı yollarla edindiğim çok büyük bir silahla seni vurup öldürmeye çalışacağım.

Morrissey, Kanada'daki konserini planlandığı gibi gerçekleştirdi ancak daha sonra Massachusetts ve Connecticut'taki iki konserini iptal etti.

Resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada; "Son günlerde Morrissey'in hayatına yönelik ciddi bir tehdit söz konusu. Hem sanatçının hem de seyircilerin güvenliği için üst düzey tedbir amacıyla, bu akşam Foxwoods'da verilecek konser iptal edildi. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. Daha sonra Boston konserinin de iptal edildiği duyuruldu.