Yerel medya, Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi´nin, Moskova´da, DAEŞ ile bağlantısı olduğu düşünülen 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü için propaganda yaptıkları ve yeni üyeler yetiştirdikleri belirtildi.

Yerel basında yer alan haberde, Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi´nin, "Terör örgütü üyeliği ve terör faaliyetlerine dâhil olduğu düşünülen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, DEAŞ için propaganda yapıyor ve yeni üyeler yetiştirmek üzere çalışıyorlardı" açıklaması yer aldı.