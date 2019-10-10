Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 'Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasına yönelik yaptığı açıklamada "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu" dedi.

Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları Toplantısı için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'da bulunan Lavrov, Ankara'nın kaygılarını anladıklarını ancak bunların Şam'ın çıkarları gözetilerek giderilmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, "Suriye krizinin başından bu yana Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili kaygılarını anladığımızı belirttik. Aynı zamanda bu kaygıların Şam ve Ankara arasındaki 1998 tarihli Adana Anlaşması kapsamında giderilmesi gerektiğinin de birçok kez altını çizdik. Türkiye ile Suriye arasında diyalog başlatmaya çalışacağız. Bunun iki tarafın da çıkarına olduğunu öngörmek için dayanaklarımız var" dedi.

Lavrov, Türkiye-Suriye sınırındaki terör eylemlerinin bastırılması için müşterek çabaların sarf edilmesini öngören Adana Anlaşması'nın etkili biçimde uygulanmasının ABD ve uluslararası koalisyonun Fırat'ın doğusundaki eylemleri nedeniyle zora girdiğini de vurguladı.

Lavrov, Esad rejimi ile terör faaliyetleri yürüten Kürt grupları arasında da diyalog başlatmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.