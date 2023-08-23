Moskova'ya drone saldırısı: Uçuşlar normale döndü
Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezindeki bir bina drone tarafından vuruldu. Moskova havalimanlarındaki uçuşlar kısa süreliğine askıya alınmıştı, uçuşların normale döndüğü açıklandı
Rusya'nın başkenti Moskova'nın merkezindeki bir bina, drone tarafından vuruldu.
İnsansız hava aracının (İHA) şehir merkezindeki bir binaya çarpmasının ardından Moskova havalimanlarındaki uçuşlar kısa süre askıya alındı, saatler sonra uçuşlar normale döndü.
AFP'nin aktardığına göre, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehrin merkezindeki bir binaya İHA saldırısının gerçekleştiğini açıkladı.
Sobyanin, Rus ordusunun iki İHA'yı daha düşürdüğünü söyledi.
RIA'nın aktardığına göre, uçuşların askıya alınmasından kısa bir süre sonra Kremlin'e 5 kilometre uzaklıkta yüksek bir patlama sesi duyuldu.
Moskova çevresindeki havalimanları son günlerde Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle defalarca kapatıldı.