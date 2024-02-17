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        Haberler Yaşam Motor kaputundan çıkarılan Gomez, aileyi kedisever yaptı

        Motor kaputundan çıkarılan Gomez, aileyi kedisever yaptı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan Gülay ve Mehmet Ali Özaral çifti, bir aracın motor bölümünden kurtarılan yavru Van kedisini sahiplendikten sonra artan hayvan sevgileriyle 7 yıldır evlerini 3 kediyle paylaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 11:52 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:52
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        Emekli astsubay Mehmet Ali Özaral, 2017 yılında evinin yakınındaki akaryakıt istasyonunda bir aracın motor bölümünden bir kedi yavrusunun kurtarıldığını gördü. Yağa bulanmış bitkin durumdaki kedi yavrusunu evine götüren Özaral, eşiyle birlikte temizleyip besledi.

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        Ötaral, sahiplenmeye karar verdiği kediyi veterinere götürerek aşı ve bakımlarını yaptırdı. Van kedisi olduğu anlaşılan kedi yavrusuna Gomez ismini veren Özaral çifti, birkaç ay sonra sokakta buldukları 2 kedi yavrusunu daha sahiplendi.

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        Özaral Ailesi, Gomez'in ardından Boncuk ve Ragnar ismini verdikleri yavruların da eklenmesiyle 7 yıldır 3 kediyle aynı evi paylaşıyor.

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        Mehmet Ali Özalar, kedilerin evlerine huzur verdiğini, üçünün de farklı karakterleri ve hikayeleri olduğunu, onları çocuklarından ayırmadığını söyledi.

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        Kedilerin üçünü de sokakta bulup sahiplendiğini vurgulayan Özalar, "Van kedimiz Gomez'in hikayesi ilginç. İstanbul'dan gelen bir araba akaryakıt istasyonuna uğradığında sürücünün duyduğu ses üzerine kaputu açıp onu bulmuşlar. Gece vakti miyavlıyordu dışarda. Kirden simsiyahtı. Hanımla birlikte temizledik, bir deri bir kemikti. Ertesi gün veterinere götürdük. Ondan sonra da evde bakmaya karar verdik" diye konuştu.

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        Özalar, sahiplendiklerinde yaklaşık 750 gram olan Gomez'in şu an 11 kilogram ve gayet sağlıklı olduğunu belirtti.

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        Boncuk ve Ragnar isimli kedilerini de aynı yıl sokakta bulduğunu anlatan Özalar, kedileri izlerken ruhunun dinlendiğini kaydetti.

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        Kedileriyle mutlu bir şekilde yaşadıklarını ifade eden Özalar, "Hepsi ailenin bir bireyi oldu. Hem büyükler için hem çocuklar için aslında her evde bir hayvanın olması çok değerli bir şey. İnsanı ruhen rahatlatan bir şey. Onlar Allah'ın sessiz kulları, bizimle paylaştıkları tek şey sevgileri. Çocuklardan farkları yok." dedi.

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        "BİRLİKTE KEYİFLİ BİR HAYAT GEÇİRİYORUZ"

        Gülay Özaral ise kedilerini ailecek çok sevdiklerini belirtti.

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        Önceleri kedi ve köpeklerden korktuğunu, eşinin ve kızının hayvan sevgisi sayesinde bu korkusunu yendiğini söyleyen Özaral, "Şimdi onlarsız bir hayat düşünemiyorum.

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        Onları görmeden, onları beslemeden güne başlayamıyoruz. Bir çocuk gibi seviyoruz. Birlikte keyifli bir hayat geçiriyoruz. Huzur dağıtıyorlar evimize" diye konuştu.

        #van kedisi
        #motor kaputundan çıkarılan kedi
        #Gomez
        #haberler

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