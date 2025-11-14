Motorin sonrası benzine zam bekleniyor! Benzine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?
Dövz kurundaki değişimler ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bu nedenle LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Benzine zam bekleniyor. Hatırlanacağı üzere 7 Kasım'da motorinin litre fiyatına 2 lirayı aşan bir zam uygulanmıştı. Peki, benzine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 13 Kasım 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, motorin ve benzin fiyatları...
BENZİNE ZAM BEKLENİYOR
Akaryakıt tabelası, son olarak 7 Kasım 2025 tarihinde değişmişti. Motorinin litre fiyatına ortalama 2 lira 11 kuruş zam uygulanmıştı. Motorine gelen zammın ardından bu kez benzine zam yapılması ihtimali bulunuyor.
Benzinin litre fiyatına 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş civarında zam bekleniyor.
Zam sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 55,05 lira, Ankara'da 55,9 lira, İzmir'de ise 56,24 liraya yükselmesi bekleniyor.
LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
13 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.75 TL
Motorin litre fiyatı: 57.61 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.59 TL
Motorin litre fiyatı: 57.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.60 TL
Motorin litre fiyatı: 58.64 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.94 TL
Motorin litre fiyatı: 58.98 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.