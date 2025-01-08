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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam geldi, fiyatlar pompaya yansıdı! İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 8 Ocak 2025 Akaryakıt fiyatları

        Motorine zam geldi, tabela değişti! 8 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz gün benzine zam yapılmıştı. Benzine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine zam geldi. Bu noktada ''Motorin fiyatı ne kadar oldu?'' sorusu araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, LPG, benzin, motorin (mazot) fiyatı kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 08:44 Güncelleme: 08.01.2025 - 08:44
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        Akaryakıt fiyatları uluslararası petrol piyasasında ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün benzene yapılan zammın ardından bir zam da motorine geldi. Bu gelişme sonrası güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? LPG, benzin ve motorin fiyatı kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatı…

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        MOTORİNE ZAM GELDİ

        Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zammın ardından motorine de zam geldi.

        8 Ocak 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 98 kuruş artış yaşandı.

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        LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

        LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

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        AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

        LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 8 Ocak 2025 Çarşamba günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        İşte; 8 Ocak 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45.31 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

        LPG litre fiyatı: 26.41 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45.16 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

        LPG litre fiyatı: 25.87 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

        LPG litre fiyatı: 26.42 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

        Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

        LPG litre fiyatı: 26.32 TL

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        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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