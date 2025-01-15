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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam! Motorine ne kadar zam gelecek ve ne zaman pompaya yansıyacak? 16 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine zam! Motorine ne kadar zam geldi ve ne zaman pompaya yansıyacak?

        Uluslararası piyasalarda brent petroldeki iniş çıkışlar nedeniyle motorine zam bekleniyor. 16 Ocak itibarıyla pompaya yansıyan zamlı fiyatlar öncesinde güncel akaryakıt fiyatlarını derledik. İşte, beklenen motorin zammı ve güncel fiyatlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 13:58 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:27
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        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Ocak 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yılın ilk çeyreğinde küresel petrol stoklarında beklenen günlük ortalama 500 bin varillik azalışın gelecek aylarda petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılayacağı öngörülüyor. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 16 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi. Peki, motorin zammı ne zaman geçerli olacak? İşte, detaylar...

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        MOTORİNE ZAM!

        Motorine 16 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.47 TL zam geldi.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 45,31 TL

        Motorin: 45,77 TL

        LPG: 26,14 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 45,15 TL

        Motorin: 45,66 TL

        LPG: 25,57 TL

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        ANKARA ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 45,86 TL

        Motorin: 46,44 TL

        LPG: 26,08 TL

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        İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L

        Benzin: 46,21 TL

        Motorin: 46,85 TL

        LPG: 25,99 TL

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