Motosikletle gidiyordu! Kanlı infaz!

Adana'da, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde kan donduran bir cinayet işlendi.
MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYDİ
DHA'da yer alan habere göre motosikletiyle seyir halindeki İsmet Köse (27), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
KURŞUNLAR SIRTINA İSABET ETTİ
Köse, sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Köse, çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kurşunların hayati organlarına isabet ettiği Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Köse'nin yol kenarındaki motosikletinin çevresinde 10 adet boş mermi kovanı buldu.
SUÇ ALETİ DE OLAY YERİNDE
Şüphelinin kaçarken attığı tabanca ise olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağında yere atılı şekilde ele geçirildi.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Delil toplama çalışmasının ardından boş kovanlar ile olayda kullanılan tabanca, kriminal inceleme için emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.
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