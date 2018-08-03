Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre İstanbul Kartal'da motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan ve serbest kaldıktan sonra savcının itirazı üzerine tutuklanan otomobil sürücüsü hakkında dava açıldı.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, 15 Haziran gecesi Hakkı Gülmez otomobiliyle Pendik istikametine doğru seyrederken emniyet şeridinde motosikletiyle giden Cihat Gerçik'e çarptı. 24 yaşındaki Gerçik olay yerinde hayatını kaybetti.

"KUSURSUZUM DEDİ" SERBEST KALDI, İTİRAZLA TUTUKLANDI

Olaydan sonra gözaltına alınan araç sürücüsü Gülmez, motosiklet sürücüsünün emniyet şeridinde olduğunu, olayda kusurunun bulunmadığını düşündüğünü söyledi. Serbest kalan Gülmez savcılığın itirazı üzerine olaydan 5 gün sonra tutuklandı.



KURAL İHLALİ: 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Alınan bilirkişi raporunda sürücü Gülmez'in hız ve takip mesafesini korumadığı, şerit ihlali yaptığı ve kusurlu olduğu belirtildi. Ölen Cihat Gerçik'in ise kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı kaydedildi. Gülmez hakkında "taksirle öldürme" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sürücünün yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.





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