Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'nde Aydın-Denizli karayolu üzerinde motosiklet kazası yine can aldı. Edinilen bilgiye göre; Mustafa D. idaresindeki motosiklet, Aydın istikametine ilerleyen Süleyman A. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Mustafa D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Özge Varlık (31) yola savruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA...

İHA'da yer alan habere göre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mustafa D. ve Özge Varlık ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özge Varlık kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.