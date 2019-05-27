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MPİ 27 Mayıs Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! İşte talihli rakamlar.

On Numara 27 Mayıs çekiliş sonuçları bu akşam yapılan çekilişle belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara 27 Mayıs 877. hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta 10 bilen 3 kişi 108 bin TL'nin sahibi olmuştu. İşte, MPİ 27 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

On numara

On Numara 27 Mayıs sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul 'da yapılan 877.hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Geçtiğimiz hafta 10 bilen üç kişi 108.085,95 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte MPİ 27 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 27 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI: 1-2-5-7-8-10-18-19-21-24-28-30-35-41-42-49-62-67-70-74-75-80

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 20 MAYIS (GEÇEN HAFTA) ON NUMARA SONUÇLARI: 02-07-08-09-11-21-27-29-33-38-39-41-42-46-50-55-63-70-72-76-77-79

 

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