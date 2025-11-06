MSB: Hudut hattında 32 kilo 276 gram uyuşturucu ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında 32 kilo 276 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı
Giriş: 06.11.2025 - 21:29 Güncelleme: 06.11.2025 - 21:29
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkari hudut hattında yaptığı arama tarama faaliyetleri sonucunda 32 kilo 276 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.
Fotoğraf: DHA
