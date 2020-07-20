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MSB: Irak kuzeyi Zap bölgesinde 3 terörist etkisizleştirildi

Irak kuzeyinde Zap bölgesinde keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesi kullanıldı.

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