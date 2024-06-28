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        Haberler Gündem MSB: Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi - Güncel haberler

        MSB: Mekke ve Cidde'de yoğun bakımdaki 13 Türk için uçak görevlendirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde tedavi gören 13 Türk ve 6 refakatçinin, Ankara'daki hastanelere nakli için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın görevlendirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 00:17 Güncelleme: 28.06.2024 - 00:20
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        Suudi Arabistan'da yoğun bakımdaki 13 Türk uçakla getirilecek
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde tedavi gören 13 Türk ve 6 refakatçinin, Ankara'daki hastanelere nakli için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın görevlendirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Mekke ve Cidde şehirlerinde yoğun bakım servislerinde yatan 13 vatandaşımız ve beraberindeki 6 refakatçisini, Ankara'daki hastanelere nakletmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait C-130 uçağı görevlendirildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Milli Savunma Bakanlığı
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