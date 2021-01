Sadece bir internet tarayıcısı ile ailenizle, arkadaşlarınızla veya grubunuzdaki iş arkadaşlarınız ile anlık olarak yazışabilirsiniz. Web tabanlı msn hizmetlerinden yararlanabilmeniz için ilk olarak hotmail ya da msn uzantılı bir mail adresine sahip olmak zorundasınız. Eğer kullanılan ve geçerli bir mail adresine sahip değilseniz hemen msn kaydol işlemlerini gerçekleştirerek bir email adresi alabilirsiniz. İnternet bağlantısı olan her yerde elektronik posta iletilerini alabilir veya gönderi yapabilirsiniz. Tamamen kişisel bilgilerden oluşan başvuru formu bilgisayar kullanabilen herkes tarafından kolay bir şekilde doldurulabilmektedir.

Bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde girdikten sonra kullanıcı sözleşmesini okuyup kabul ettiğinizi de işaretlemeniz istenmektedir. @hotmail.com uzantılı bir mail adresi aldıktan sonra msn aç Hotmail üzerinden yapılabilen her işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Siz de Türkiye’de yaklaşık olarak 13 milyon kişinin dâhil olduğu sisteme girerek istediğiniz an sadece internet bağlantısı ile msn kaydol oturum açabilir ve ihtiyacınız olan her işi kesintisiz, güvenli ve kaliteli bir ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Sistem üzerinden sadece yazılı mesaj değil, resim ve video paylaşımları da yapabilirsiniz.

Msn’e kayıt olabilmek için resmi birlikte doldurarak ilerleyelim:

Adınızı ve soyadınızı girmeniz gereken kutuyu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir.

Kullanıcı adı denilen yere görünmesini istediğiniz mail adresiniz girebilirsiniz.

Parola olarak belirlemeniz gereken sözcük en az 8 karakterden oluşmalı ve hem harf hem de rakamlardan oluşturulmalıdır.

Parolayı yeniden girin alanına bir önceki alanda girdiğiniz sözcüğü yeniden girmelisiniz.

Ülke/bölge kısmında yaşadığınız ülke veya şehir liste içinden seçebilirsiniz.

Doğum tarihi kısmına kendi bilgilerinizi doğru olarak girmelisiniz.

Cinsiyet kısmına vereceğiniz cevap istatistik amaçlı kullanılacaktır.

Telefon numarası kısmına gireceğiniz bilgi sadece gerekli görülen durumlarda kullanılacaktır.

Diğer e-posta kutusuna varsa kullandığınız farklı bir adresi girebilirsiniz.

Hesap yeni adres isteyen kişinin gerçekliğini kontrol etmek amaçlı sistemde çıkan karakterlerin ilgili bölüme girilmesini istemektedir.