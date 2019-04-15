Microsoft, meydana gelen bir hata sonucunda e-posta adresleri, konu, klasör gibi meta verilerin bir başkası tarafından görüntülenebildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre 1 Ocak 2019'dan Mart ayı sonuna kadar devam eden söz konusu sorun, şirket bünyesindeki bir destek görevlisinin kimlik bilgilerinin gizliliği ihlal edilince ortaya çıktı.

İhlal edilen kimlikler bu tarihten itibaren devre dışı bırakıldı.

İlgili sorunu yaşayan Outlook hesaplarına e-posta gönderen Microsoft, yaptığı açıklamada kimlik bilgilerine erişimi olan kişilerin, etkilenen kullanıcıların e-posta adreslerine, klasör isimlerine, e-posta konu satırlarına ve kişilerin iletişime geçtiği e-posta adreslerine erişebildiğini kaydetti.

‘İÇERİKLER SIZMADI AMA HESABINIZI GÖZDEN GEÇİRİN’

Açıklamaya göre e-postaların içerikleri ve ekleri ise görüntülenemedi. Microsoft, kesinlikle e-posta içeriği veya kullanıcı şifreleri gibi verilerin sızdırılmadığına vurgu yaptı.

E-posta oturum açma bilgilerinin güvenlik ihlali tarafından etkilenmemiş olduğu belirtilse de uzmanlar, yaşanan bu sorun nedeniyle hacker'ların saldırılarından etkilenmemek için kullanıcıların Outlook ve Hotmail hesap bilgilerini elden geçirmeleri ve şifrelerini değiştirmelerini tavsiye ediyor.