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MSÜ temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı açıklandı!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav katılımcıları heyeca içinde cevap anahtarını beklerken açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSYM sınav sonrasında MSÜ 2023 temel soru kitapçığını yayınladı. İşte 2023 MSÜ soruları ve cevapları merak edilen bilgiler...

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  • MSÜ 2023 soruları ve cevapları açıklandı! MSÜ temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı PDF indir!

    2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı cevap anahtarı açıklandı. TSK bünyesinde komutanlık hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce katılımcı MSÜ soruları ve cevapları ile sınavda elde edecekleri puan hakkında tahminde bulunacak.  İşte, 2023 MSÜ soru ve cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılar...
  • MSÜ 2023 soruları ve cevapları açıklandı! MSÜ temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı PDF indir!

    MSÜ TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINDA!

    2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.
  • MSÜ 2023 soruları ve cevapları açıklandı! MSÜ temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı PDF indir!

    ÖSYM yaptığı paylaşımda;

    "2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

    MSÜ SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • MSÜ 2023 soruları ve cevapları açıklandı! MSÜ temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı PDF indir!

    MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.
  • MSÜ 2023 soruları ve cevapları açıklandı! MSÜ temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı PDF indir!

    Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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