2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı cevap anahtarı açıklandı. TSK bünyesinde komutanlık hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce katılımcı MSÜ soruları ve cevapları ile sınavda elde edecekleri puan hakkında tahminde bulunacak. İşte, 2023 MSÜ soru ve cevap anahtarı ile ilgili ayrıntılar...