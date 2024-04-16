Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSÜ tercihleri 2024: Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih kılavuzu

        Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman bitiyor? İşte MSÜ tercih tarihleri

        Milli Savunma Üniversitesi tercih dönemi tüm heyecanıyla devam ediyor. Adaylar, yayınlanan tercih kılavuzundan seçim yaparken bir yandan tercih sürecinin de sonuna geliniyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        3 Mart günü gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına 716 bin 522 kişi katılmış ve 3 Nisan itibarıyla tercih dönemi başlamıştı. Şimdi, binlerce aday tercih döneminin ne zaman biteceğini araştırıyor. Sizler için hem MSÜ tercih tarihlerini hem de tercih kılavuzunu derledik. İşte, MSÜ tercih tarihleri...

        2

        MSÜ 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

        3

        Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır.

        4

        2024 MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

        Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından yapılan açıklamada, "Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

        MSÜ TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

        5

        MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:

        ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

        Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

        Depremzede kira yardımı sorgulama
        Depremzede kira yardımı sorgulama
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        Babaannesini ziyarete giderken sırtından vuruldu!
        "Çelme takacak rakip yok"
        "Çelme takacak rakip yok"
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Tarihi 'sus payı' davasının ilk gününde neler yaşandı?
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        4 gramı, 1 gram altın ediyor! Kilosu 600 bin TL oldu!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Akşam egzersizi önerisi!
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Arda'nın geleceği merak konusu
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Müzisyeni dövüp, çarşafla boğdular! Yüzük vahşeti!
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        Biden ailesi 2023'te ne kadar kazandı?
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        24'ü yakalandı, 1'i firarda! Geri gönderme merkezinden kaçtılar!
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        4 yılda yüzde 4515 arttı
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Santos'un ardından kadroda değişim!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Dünürler ölüme birlikte gitti! Katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Yusuf, 6 yaşındaydı... 23 saat sonra büyük acı!
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Önce tatil sonra telafi çalışması
        Suçlu kim?
        Suçlu kim?
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular
        Kabine Toplantısı bugün! Gündemde sıcak konular