Dünyanın en prestijli müzik ödüllerinden MTV Video Müzik Ödülleri 2019, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Newar şehrinde bulunan Prudential Center'da yapılan tören ile sahiplerini buldu.

2019 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde ödüller ve kırmızı halı görünümleri kadar renkli sahne performansları da ilgi gördü.

You Need to Calm Down parçası ile Tüm Zamanların En İyi Klibi ile Yılın Klibi ödüllerini kazanan Taylor Swift, gecede You Need to Calm Down ve Lover şarkılarını seslendirdi. Swift'in performansı esnasında Camila Cabello, Gigi Hadid ve Adriana Lima dans etti.

Birlikte rol aldıkları klipten sonra sevgili olan ünlü şarkıcılar Shawn Mendes ve Camila Cabello, birlikte sahne aldı. Çift, ‘Senorita’ adlı şarkıyı söylerken romantik dakikalar yaşadı.

En İyi Hip Hop Şarkısı ödülüne layık görülen Cardi B, teşekkür konuşmasında videosunda selülitlerini silen editöre teşekkür etti.

YILIN ŞARKICISI: Ariana Grande

EN İYİ GRUP: BTS

YILIN ŞARKISI: Lil Nas X: “Old Town Road (Remix)” [ft. Billy Ray Cyrus]

YILIN KLİBİ: Taylor Swift: “You Need to Calm Down”

TÜM ZAMANLARIN EN İYİ KLİBİ: Taylor Swift: “You Need to Calm Down”

EN İYİ LATİN ŞARKISI; ROSALÍA / J Balvin: “Con Altura” [ft. El Guincho]

EN İYİ HİP-POP ŞARKISI: Cardi B: “Money”

EN İYİ POP ŞARKISI: Jonas Brothers: “Sucker”

EN İYİ R&B ŞARKISI: Normani: “Waves” [ft. 6LACK]

EN İYİ İŞBİRLİĞİ: Shawn Mendes / Camila Cabello: “Señorita”

YAZIN ŞARKISI: Ariana Grande ve Social House: “Boyfriend”

EN İYİ K-POP ŞARKISI: BTS: “Boy With Luv” [ft. Halsey]

EN İYİ DANS ŞARKISI: The Chainsmokers: “Call You Mine” [ft. Bebe Rexha]

YILIN YÜKSELEN ŞARKICISI: Billie Eilish

EN İYİ YENİ ŞARKICI: Billie Eilish

EN İYİ ROCK ŞARKISI: Panic! At the Disco: “High Hopes”

EN İYİ KURGU: Billie Eilish – “bad guy” – (Kurgu: Billie Eilish)

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Ariana Grande – “7 Rings” (Sanat Yönetmeni: John Richoux)

KLİP ÖNCÜSÜ: Missy Elliott