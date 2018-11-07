'Mucize’nin devam filmi 'Mucize 2 / Aşk’ın çekimleri tamamlandı. Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği, Murat Tokat yapımcısı olduğu filmde başrolleri Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Şenay Gürler, Sera Tokdemir, Sinan Çalışkanoğlu, Mahsun Kırmızıgül, Ali Sürmeli, Melis Sezen, Deniz Oral, Levent Sülün, Metin Yıldız, Erol Aksoy, Suna Selen, Erol Demiröz, Meral Çetinkaya, Nazmi Kırık, Meray Ülgen, Deniz Özerman, Eren Hacısalihoğlu, Selim Bayraktar, Ayda Aksel, Dilek Denizdelen, Berivan Kahraman, Zekeriya Karakaş, Berna Sülün, Hakan Can Kargidanoğlu, Reyhan Uluekinci paylaştı.
Gösterime 1 Mart'ta girecek olan 'Mucize 2 / Aşk’ın çekimleri İzmir ve Foça'da gerçekleştirilirken film beyazperdeye 'Aziz' karakterinin 7 yıllık mücadelesini ve sevgiyle iyileşen hayatları yansıtacak.
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