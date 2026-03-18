        Haberler Dünya Mücteba Hamaney'den taziye mesajı | Dış Haberler

        Mücteba Hamaney'den taziye mesajı

        İran Lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı. Mücteba Hamaney, "Böylesi bir şahsiyetin hedef alınması, onun taşıdığı önemi ve İslam düşmanlarının kendisine duyduğu kini göstermektedir. İslam'a karşı düşmanlık besleyenler bilmelidir ki bu kanların dökülmesi, İslam Cumhuriyeti'nin köklü yapısını yalnızca daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 20:32 Güncelleme:
        İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin hayatını kaybetmesine ilişkin yayımladığı taziye mesajında, "Katiller, işledikleri suçun bedelini en kısa sürede ödeyeceklerdir." dedi.

        İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani için taziye mesajı yayımladı.

        Laricani’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Hamaney, "Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ve Dini Lider’in bu konseydeki temsilcisi olan Ali Laricani’nin, oğlu ve bazı çalışma arkadaşlarının şehit edildiğinin acı haberini aldım. Kendisi, ilim sahibi, ileri görüşlü, zeki, sorumluluk bilinci yüksek ve siyasi, askeri, güvenlik, kültürel ile yönetsel alanlarda geniş tecrübeye sahip bir şahsiyetti." ifadelerini kullandı.

        Mesajında sert ifadeler de kullanan Hamaney, "Böylesi bir şahsiyetin hedef alınması, onun taşıdığı önemi ve İslam düşmanlarının kendisine duyduğu kini göstermektedir. İslam’a karşı düşmanlık besleyenler bilmelidir ki bu kanların dökülmesi, İslam Cumhuriyeti’nin köklü yapısını yalnızca daha da güçlendirecektir. Şüphesiz her kanın bir bedeli vardır ve bu şehitlerin katilleri, işledikleri suçun bedelini en kısa sürede ödeyeceklerdir." dedi.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

