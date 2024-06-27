Müdür yardımcısını başından vurdu!
Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli'deki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Bugün ailesi, sevenleri 18 yıldır görev yaptığı okulda toplandı. Evlatları ağlayarak babaları ile vedalaştı.
Giriş: 27.06.2024 - 22:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 22:32
Olay, Kocaeli'de meydana geldi.
Kocaeli'deki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan kişi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.
Bugün ailesi, sevenleri 18 yıldır görev yaptığı okulda toplandı.
Evlatları ağlayarak babaları ile vedalaştı.
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