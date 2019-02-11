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Türkiye Feride Ercan cinayetini konuşuyor! Tüyleri diken diken eden olay Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı. Kırıkkale'de yalnız yaşayan 55 yaşındaki Feride Ercan 19 Ocak 2019 tarihinde kayboldu. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Kırıkkale Emniyet ve Jandarma, Ercan’ın bulunması için çalışma başlattı.
Öte yandan Ercan'ın yakınları Müge Anlı'nın programına katılarak bir an önce Feride'nin bulunmasını istediler. Programa birçok konuk katılırken, katılanlardan biri de Ankara’da yaşayan evli, 45 yaşındaki Hikmet Yalçınkaya'ydı. Hikmet Yalçınkaya'nın programda verdiği çelişkili ifadeler polisin dikkatini çekti.
FERİDE ERCAN'I NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ!
Polisin çapraz sorguya aldığı Hikmet Yalçınkaya, vahşi cinayeti itiraf etti ve o anları teker teker anlattı. İşte Yalçınkaya'nın o ifadesi...
Birlikte olduğum o kadın, beni ailemle tehdit edip sürekli para istiyordu. Aramızda tartışma çıktı. Arabanın içinde kafasına vurdum bayıldı. Köye götürdüm, öldüğünü anlayınca testereyle parçalara böldüm. Ardından da ceset parçalarını sobada yaktım....
TUTUKLANDI
Cinayetin işlendiği yer olan Karapürçek Tatlar Köyü Jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle Hikmet Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Altındağ İlçe Jandarma ekiplerine teslim edildi.
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