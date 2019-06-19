Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kayaköy Mahallesi Dalyan Koyu mevkisindeki ormanlık alanda bir grubun olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Yapılan aramada yakalanan 114 kaçak göçmen, bölgeye kara yoluyla ulaşım olmaması nedeniyle Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı botuna alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Çoğunluğu çocuklardan oluşan kaçak göçmenler arasında bulunan 3 kadının ise hamile olduğu belirlendi.

İfadelerinde Yunanistan'a gitmek için organizatörlere kişi başı 5 bin dolar ile 5 bin avro verdiklerini belirten kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.