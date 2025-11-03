Habertürk
Habertürk
        Muğla'da 41 metre boyundaki yelkenli tekne karaya oturdu | Son dakika haberleri

        Muğla'da 41 metre boyundaki yelkenli tekne karaya oturdu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, karaya oturdu. Tekneyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 20:39 Güncelleme: 03.11.2025 - 20:39
        Muğla'da 41 metre boyundaki yelkenli tekne karaya oturdu
        Bodrum'da 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Haremtan Koyu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

        Kaptan, kendi imkanıyla teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti ancak başarılı olamadı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yelkenli tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA'ya aittir.

