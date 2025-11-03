Muğla'da 41 metre boyundaki yelkenli tekne karaya oturdu

Bodrum'da 41 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Haremtan Koyu açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle karaya oturdu.

Kaptan, kendi imkanıyla teknesini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti ancak başarılı olamadı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yelkenli tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

*Haberin görselleri İHA'ya aittir.