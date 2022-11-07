Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli, gözaltına alınıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 31 Ekim6 Kasım tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 382 gram kubar esrar, 20 gram bonzai, 897 gram metamfetamin, 823 sentetik hap, 8 gram eroin, 3 gram kokain, 20 gram skunk, 3 ecstasy, 3 tabanca ve 109 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 10 kişiye 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan, 26 kişiye de 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2022-11-07 15:52:54



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