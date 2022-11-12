Fethiyespor'un konuğu Uşakspor

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalan Fethiyespor ile son haftalarda çıkışa geçip düşme hattından kurtulmak için umutlanan Uşakspor, yarın rakip olacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Grupta Play-Off hedefinin gerisine düşen Fethiyespor'un 15 puanı bulunuyor. Aylarca galip gelemedikten sonra son 3 maçı 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçip, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda da Yeni Malatyaspor'u deplasmanda eleyen Uşakspor'un 10 puanı var. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-11-12 13:04:43



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