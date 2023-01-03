Kurusıkıdan çevirme tabancaları 'Veda' buldu

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde bomba arama köpeği 'Veda' ile yapılan aramada kurusıkıdan çevirme 2 tabanca ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Marmaris'in Çetibeli yol kontrol noktasında İstanbul plakalı bir otomobil durduruldu. Otomobilde bomba arama köpeği 'Veda' ile yapılan aramada, arka koltuğun altına saklanmış kurusıkıdan çevirme 2 tabanca ve 25 mermi ele geçirildi. Otomobildeki A.S., M.T. ve M.E.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-01-03 12:48:51



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