Akşener: Kendi gücümüzle birinci parti çıkacağız (2)

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AKMEŞE GÜVEN TAZELEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı İYİ Parti Muğla İl Başkanlığı'nın tek adayla gidildiği 3'üncü Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Davut Cumhur Akmeşe güven tazeledi.

Akmeşe başkanlığındaki 50 kişilik yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

"Hasan Engin, Erdoğan Keleş, Gülgün Çolakoğlu, Bayram Koyuncu, Yaşar Aktaş, Saliha Oktay, Şenay Kaya, İlhami Karadağ, Şahin Şanlıdağ, Murat Aslan, Mehmet Çayırlı, Bilgehan İlhan, Leyla Bölük, Necdet Akarken, Sercan Kayar, Hüda Akçiçek, Haydar Elgin, Mevlüt Akkurt, Ersin Süleyman Bacak, Nazan Tulumcuoğlu, Doğukan Uzakgiden, Süleyman Esen, Leyla Kuloğlu, Ayçin Evgeç Dalgıç, Tezel Turgut, Turhan Akkaya, Levent Akkalı, Onat Okdu, Serkan Uzun, Kazım Toprak, Mehmet Birdal Can, Bekir Duralı, Mehmet Küçem, Ersin Paşalı, Semih Nalbantoğlu, Mehmet Telli, Mustafa Keloğlu, Abdullah Çelik, Hasan Yusuf Niş, Fatma Köroğlu, Ayşe Tavaslı, İsmail Doğruyol, Murat Koç, Hüseyin Tolga, İzel Başak, Mehmet Ali Korucu, Yaşar Uyanık, Mehmet Menteşeoğlu, Emine Bar ve Celalettin Ekinci."

Öte yandan kongrenin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Muğla'dan ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-07 18:25:12



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