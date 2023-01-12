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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor'da Gökdeniz resmen imzaladı

DHA

Bodrumspor'da Gökdeniz resmen imzaladı


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de Süper Lig yarışının iddialı ekiplerinden Bodrumspor, golcü Dever Orgill'in ardından ikinci takviyesini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig temsilcisi Fraport Tav Antalyaspor forması giyen kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'la resmi sözleşme imzaladı. Gökdeniz, sezon sonuna kadar Bodrumspor'da kiralık olarak forma giyecek. 
Bodrumspor, resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Hoşgeldin Gökdeniz Bayrakdar. Fraport-TAV Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Gökdeniz Bayrakdar´a formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Genç futbolcu bu sezon çıktığı 13 Süper Lig karşılaşmasında 2 gol atarken, Türkiye Kupası maçlarında 2 defa forma şansı yakaladı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2023-01-12 11:29:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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