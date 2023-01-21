Otomobilde 500 gram metamfetaminle yakalanıp tutuklandılar

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, otomobilde 500 gram metamfetaminle yakalanan Ali Tekten (30) ile Alkım Toğan (29) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan getirilen uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe merkezde durdurulan otomobildeki aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Ali Tekten, gözaltına alındı. Şüpheliyle irtibatta olduğu belirlenen Alkım Toğan da yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-01-21 15:49:17



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