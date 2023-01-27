Marmaris'i sağanak ve fırtına vurdu (2)

Pandeminin başından bu yana çocuk istismarı görüntüleri on kat arttı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAHVERENGİYE DÖNEN DENİZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle Yat Limanı, Atatürk Bulvarı ile Kısayalı Sahili kahverengiye döndü. Denizin kahverengiye dönen alanlar havadan görüntülendi. (DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-01-27 20:08:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.