Bodrumspor 3 puana şartlandı

BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme yarışında yara alan Bodrumspor yarın deplasmanda Adanaspor'un rakibi olacak. Yeni Adana Stadı'nda Feridun Daldaş'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Ankara Keçiörengücü karşısında hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Adana deplasmanında puan kaybını telafi edeceğimize inanıyorum. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM, (DHA)
2023-01-28 12:02:48
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