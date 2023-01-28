Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, ağaca çarpan otomobildeki Esma Karatop (80) öldü, sürücü Yüksel Karatop (48) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ortaca ilçesi Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Ortaca'dan Sarıgerme yönüne giden Yüksel Karatop yönetimindeki 48 AFK 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü Karatop ile yanındaki Esma Karatop yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Esma Karatop doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksel Karatop'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN

2023-01-28 13:08:43



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