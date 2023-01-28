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Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, ağaca çarpan otomobildeki Esma Karatop (80) öldü, sürücü Yüksel Karatop (48) ise ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ortaca ilçesi Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Ortaca'dan Sarıgerme yönüne giden Yüksel Karatop yönetimindeki 48 AFK 740 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü Karatop ile yanındaki Esma Karatop yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Esma Karatop doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yüksel Karatop'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN
2023-01-28 13:08:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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