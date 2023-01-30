Fethiyespor düşme sınırında

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FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde İskenderunspor'la 0-0 berabere kalarak galibiyet özlemi 5 haftaya yükselen Fethiyespor, küme düşme hattının kıyısına geldi. Lacivert-beyazlılar, son 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik alarak 11'inci sıradan 16'ncı basamağa kadar geriledi. Ateş hattının 6 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan Fethiyespor'da yönetim İskenderun önünde hakem kararlarına tepki gösterdi. Fethiye, bu hafta deplasmanda düşme hattında yer alan Diyarbekirspor'u yenerek ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-01-30 13:02:46



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