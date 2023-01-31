Bodrum'da 220 milyon liraya satılık ada

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Türkbükü ve Gündoğan mahalleleri açıklarındaki 'tarla' imarlı Küçük Tavşan Adası, 220 milyon 220 bin liraya internetten satılığa çıkarıldı.
Bodrum'a 16 mil mesafede bulunan Küçük Tavşan Adası, 'Gündoğan'ın muhteşem koyunda satılık ada' başlığıyla internetten satılığa çıkarıldı. İlanda 220 milyon 220 bin liradan satışa çıkarılan adanın 6 parselden oluştuğu ve 71 bin metrekare yüz ölçümüne sahip olduğu belirtildi. Adanın tarla ve zeytinlik için yatırım amaçlı kullanılabileceği belirtildi. 23 Ocak'ta ilan çıkarılan adaya talebin olduğu, hisseli tapu olan adanın imar durumunun ise tarla olarak geçtiği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-01-31 17:09:24
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